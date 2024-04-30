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В Кении в результате прорыва дамбы погибли 42 человека

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 42 человека погибли в результате прорыва дамбы в кенийской деревне Камучири, сообщает Reuters.

«На данный момент мы обнаружили 42 тела, в том числе 17 детей, после того, как рано утром в районе Киджабе прорвало дамбу. Спасательные и поисковые операции продолжаются», – сказал начальник полиции Найваши Стивен Кируи.

Число погибших в результате проливных дождей и наводнений с прошлого месяца превысило 140 человек. Не считая инцидента в Камучири, по информации правительства, 103 человека погибли и более 185 тысяч покинули свои дома.

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