В Кении в результате прорыва дамбы погибли 42 человека

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 42 человека погибли в результате прорыва дамбы в кенийской деревне Камучири, сообщает Reuters.

«На данный момент мы обнаружили 42 тела, в том числе 17 детей, после того, как рано утром в районе Киджабе прорвало дамбу. Спасательные и поисковые операции продолжаются», – сказал начальник полиции Найваши Стивен Кируи.

Число погибших в результате проливных дождей и наводнений с прошлого месяца превысило 140 человек. Не считая инцидента в Камучири, по информации правительства, 103 человека погибли и более 185 тысяч покинули свои дома.