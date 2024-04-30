Опасность паводков в Казахстане пройдена, – премьер

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание по паводковой ситуации на западе страны. Он отметил, что пик большой воды в Западно-Казахстанской области пройден, теперь стоит задача по максимальной защите Атырау и населенных пунктов региона от приближающихся паводковых вод.

Бектенов напомнил, что к работе в ЗКО было привлечено свыше 11 тыс. человек и порядка 2 тыс. единиц техники, возведено порядка 150 км защитных сооружений, уложено 1 300 тыс. единиц мешкотары, а в Уральске дамбы, возведенные вдоль 18 жилых массивов, полностью обеспечили их защиту.

«Ситуация с паводками стабилизируется. В Западно-Казахстанской области пик большой воды пройден. Здесь надо отметить слаженную работу всех привлеченных подразделений. Благодаря совместным действиям не допущено подтопление 84 населенных пунктов, а также минимизированы последствия паводков в регионе. Сейчас новой угрозы подтопления домов нет», - заявил Бектенов.

Теперь же нужно готовиться Атырауской области. Ежедневно уровень воды реки Жайык поднимается, и до опасной отметки остается порядка 100 см. Пик ожидается уже «в ближайшие дни», отметил глава правительства.

«Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяженность и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений», - подчеркнул он.

В целом, заявил Бектенов, по стране опасность паводков пройдена.

По данным акимата Западно-Казахстанской области, на сегодня жители 909 домов уже вернулись в свои жилища, собрано порядка 8 тыс. Заявлений от пострадавших, проведена оценка более тысячи домов. 1 672 семьи получили единовременную выплату в размере 100 МРП.

В Атырауской области задействовано свыше 13 тыс. человек и более 1 200 единиц техники, построено более 500 км дамб, в том числе 242 км вдоль жилых массивов в Атырау, использовано более 4,8 млн единиц мешкотары.

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