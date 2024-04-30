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Белый дом: Военная помощь в Украину уже поступает
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Военная помощь из одобренного США пакета уже поступает в Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Помощь Украине продолжается. Они получают эту помощь, и мы надеемся, что она дойдет до линии фронта, чтобы Украина могла продолжать защищать себя», — сказала Жан-Пьер на брифинге.

Подробностей она не привела, сославшись на вопросы оперативной безопасности.

Конгресс США одобрил законопроект о национальной безопасности, предусматривающий выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов, 24 апреля 2024 года. В тот же день его подписал президент Джо Байден, уточнивший, что Вашингтон начнет поставку военной помощи в Киев «в ближайшие часы».

В первый пакет помощи Украине стоимостью один миллиард долларов вошли ракеты для ПВО, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые системы Javelin, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Bradley и другое оборудование.

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