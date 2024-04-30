В Казахстане опровергли сообщения о продаже списанных советских истребителей Украине

CentralAsia (KZ) - Информация о продаже Казахстаном списанных военных самолетов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) не соответствует действительности, сообщили в РГП «Казспецэкспорт» — госпредприятии, проводившем торги. Его комментарий приводит сайт Stopfake.kz, созданный при поддержке казахстанских властей для борьбы с фейками.

В сообщении подчеркивается, что иностранные компании к торгам не допускались. Их (торги) провели в соответствии с законодательством среди юридических лиц с регистрацией в Казахстане и соответствующей лицензией. Обязательным условием продажи была ликвидация полученной техники.

«Процесс утилизации полностью контролируется балансодержателями. В соответствии с условиями заключенных договоров все самолеты, узлы и агрегаты к нему будут утилизированы на территории балансодержателей методом резки (рубки, дробления) и другими методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозиться с территории только в виде лома цветных металлов», — подчеркнули в «Казспецэкспорте».

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о покупке неизвестным человеком в Казахстане «81 списанных истребителя (МиГ-31, МиГ-27, МиГ-29 и Су-24 и другие) для передачи ВСУ на запчасти».

Как пишет Курсив.kz, речь, вероятно, идет о 117 списанных советских истребителях, которые выставили на торги в октябре 2023 года. Из них 81 самолет 1975-1989 годов выпуска находились в войсковой части в поселке Жетыген в Алматинской области. Торги по ним состоялись 16 февраля 2024 года. Цена продажи составила 260 млн тенге ($588 тыс.).

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