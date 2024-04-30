Ни один гражданин Казахстана, осужденный в России, не участвует в военных действиях в Украине, - МИД РК

CentralAsia (KZ) - Ни один казахстанец, отбывающий наказание в российских тюрьмах, не был отправлен на военные действия в Украину. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, пишет Кursiv.

«В интернете появляется информация о том, что якобы граждан Казахстана, которые находятся под следствием, либо уже сидят в российских тюрьмах, забирают насильно на военные действия в сторону Украины. Это неправда, ни один гражданин Казахстана, который отбывает своё наказание в российских тюрьмах, либо находится под следствием, не был привлечён к военным действиям. Я могу это вам гарантировать», – прокомментировал Смадияров.

Но в МИД отметили, что есть казахстанцы, которые по ошибке собирались отправиться на военные действия. Их около 10 человек, сейчас они находятся под следствием.

«Есть факты, что около 10 граждан Казахстана находятся под следствием. Но по нашим данным, они нашли работу в Telegram-каналах, социальных сетях. Мы неоднократно с ними связывались, консул несколько раз выезжал к ним, лично встречался и следит за правомерностью всех предъявленных обвинений. Оказывает консульскую и правовую помощь», – сказал официальный представитель ведомства.

Смадияров напомнил казахстанцам, что важно проверять информацию о вакансиях, которые публикуются в социальных сетях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения