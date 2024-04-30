В Афганистане в результате наводнений погибли 7 человек

CentralAsia (CA) - В Афганистане в результате недавнего снегопада и наводнений за последние два дня погибли не менее семи человек, еще 19 получили ранения. Об этом сообщает Tolonews.

О гибели людей, разрушении домов и сельхозугодий в результате стихийного бедствия сообщили власти провинций Нангархар и Лагман.

«В результате наводнения разрушено 800 домов, пострадало 1600 акров сельскохозяйственных угодий. За последние три дня четыре человека погибли из-за обрушения домов и еще шесть получили ранения», — заявил глава департамента по борьбе со стихийными бедствиями в Нангархаре Сайфулла Халид.

Пресс-секретарь губернатора Лагмана Абдулмалик Ниязи сообщил о гибели трех человек, двое из которых — дети. «Еще тринадцать получили ранения, а также были разрушены 515 домов и 400 джерибов (8 гектаров) земли», — сказал Ниязи.

Пострадавшие от наводнений обратились к временному правительству и гуманитарным организациям с просьбой о помощи.

Снегопад был особенно сильным в провинциях Бадахшан, Панджшер, Газни, Майдан-Вардак, Пактия и Бамиан. Местные жители называют снегопады крайне редкими и жалуются, что наводнения повредили посевы и фруктовые деревья.

О повреждении посевов в районах Абшар, Париан и Дар в результате снегопада заявил и глава управления информации и культуры Панджшера Насрулла Маликзаде.

Метеорологическое управление Афганистана сообщало о вероятности сильных дождей в большинстве из 34 провинций. Но предупредить жертвы властям не удалось.