В Афганистане в результате наводнений погибли 7 человек

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- 15:20, 30 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - В Афганистане в результате недавнего снегопада и наводнений за последние два дня погибли не менее семи человек, еще 19 получили ранения. Об этом сообщает Tolonews.
О гибели людей, разрушении домов и сельхозугодий в результате стихийного бедствия сообщили власти провинций Нангархар и Лагман.
«В результате наводнения разрушено 800 домов, пострадало 1600 акров сельскохозяйственных угодий. За последние три дня четыре человека погибли из-за обрушения домов и еще шесть получили ранения», — заявил глава департамента по борьбе со стихийными бедствиями в Нангархаре Сайфулла Халид.
Пресс-секретарь губернатора Лагмана Абдулмалик Ниязи сообщил о гибели трех человек, двое из которых — дети. «Еще тринадцать получили ранения, а также были разрушены 515 домов и 400 джерибов (8 гектаров) земли», — сказал Ниязи.
Пострадавшие от наводнений обратились к временному правительству и гуманитарным организациям с просьбой о помощи.
Снегопад был особенно сильным в провинциях Бадахшан, Панджшер, Газни, Майдан-Вардак, Пактия и Бамиан. Местные жители называют снегопады крайне редкими и жалуются, что наводнения повредили посевы и фруктовые деревья.
О повреждении посевов в районах Абшар, Париан и Дар в результате снегопада заявил и глава управления информации и культуры Панджшера Насрулла Маликзаде.
Метеорологическое управление Афганистана сообщало о вероятности сильных дождей в большинстве из 34 провинций. Но предупредить жертвы властям не удалось.