Более 11 тыс. домов пострадали от паводков в Казахстане

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Более 11 тыс. домов пострадали во время паводков в Казахстане, и эта цифра, вероятно, меняться не будет, заявил «Власти» министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. По его словам, сейчас будет решаться вопрос, какие дома нужно будет строить с нуля, а каким потребуется ремонт.

«Более 11 тысяч (домов пострадало от паводков – В.) по всему Казахстану. К счастью для нас, скорее всего, расти она (цифра) уже не будет. Единственное, мы будем уточнять внутри этой цифры – строительство или ремонт», - сказал Шарлапаев.

Глава Минпромышленности заверил, что на восстановление жилья государство не будет брать средства из Национального фонда.

«Нет (не из Нацфонд). Вы же видели, какую социальную ответственность проявило наше бизнес-сообщество», - отметил он.

Отвечая на вопрос, что 180 млрд тенге, которых выделил бизнес, может оказаться недостаточно, министр подчеркнул, что пока, по их расчетам, достаточно.

«Мы смотрим, мы же только частично (работаем) с теми бизнесами, которые проявили действительно социальную ответственность, за что им большая благодарность. Будем работать дальше. Если будет денег не хватать, будем искать», - добавил он.

В качестве примера Шарлапаев привел Северо-Казахстанскую область, куда уже «два больших инвестора» ездили.

«60 млрд тенге для Северо-Казахстанской области, по нашим предварительным подсчетам, достаточно, чтобы закрыть большую часть всех вопросов. Если какие-то (проблемы – В.) точечно останутся, будем решать», - пообещал глава Минпрома.

При этом, заверил он, задача поставлена, поэтому «без жилья никто не останется».

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