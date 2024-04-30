В Улан-Баторе презентовали стелу, найденную на месте бывшего Тюркского каганата

CentralAsia (MNG) - В музее Чингисхана в Улан-Баторе презентовали нижнюю часть стелы, найденную в археологическом комплексе Номгон-2, сообщает Тюркская академия. В нижней части стелы был найден древний китайский текст.

Считается, что ритуальный комплекс Номгон-2 может быть связан с правителем Тюркского каганата Эльтерисом Кутлык-каганом.

Находящийся на Номгонской равнине в Хашаат Суме Архангайского района Монголии, комплекс Номгон-2 считается местом правителей каганата.

При археологических раскопках, проведенных в период с 2019 по 2023 годы, была обнаружена каменная статуя сидящего кагана. Кроме того, были найдены фрагменты двух каменных статуй львов в сопровождении львят и несколько фрагментов каменных статуй, подвергшихся разрушению.

В научном мероприятии приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, президент Академии наук Монголии Дугерийн Рэгдэл, посол Казахстана в Монголии Габит Койшибаев, временный поверенный в делах Турецкой Республики в Монголии Али Саид Серденгечти, а также представители дипломатических миссий, руководители институтов и другие ученые.

Тюркская Академия и Институт археологии Академии наук Монголии планируют продолжить археологические раскопки на ритуальном комплексе.

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