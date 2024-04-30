1 мая 1945 года установили красный флаг на здании Рейхстага. Рахимжан Кошкарбаев – казах, который одним из первых водрузил знамя?

Рахимжан Кошкарбаев

CentralAsia (KZ) - Первыми, кто установил красный флаг на здании Рейхстага, были лейтенант Берест, сержант Егоров и сержант Кантария, что произошло 1 мая.

Однако, согласно данным из журнала боевых действий 150-й стрелковой дивизии, за сутки до этого лейтенант Кошкарбаев и рядовой Булатов первыми поставили красный стяг в здании. Споры и дискуссии историков и публицистов по этому поводу продолжаются до сих пор. В октябре нынешнего года исполняется 100 лет со дня его рождения.

Рахимжан Кошкарбаев родился осенью 1924 года в селе Тайтобе, недалеко от озера Каракога, рядом с нынешней Астаной. В трёхлетнем возрасте он потерял матерь, а в тринадцать лет стал круглым сиротой и оказался в детском доме. После окончания седьмого класса он поступил в фабрично-заводское училище. Его отец, Кошкарбай, был репрессирован.

На момент начала войны Рахимжану было 16 лет. Год спустя ему удалось поступить на подготовительные курсы в Кокчетаве. Летом 1943 года он поступил в пехотное училище во Фрунзе (ныне Бишкек), которое окончил осенью 1944 года.

После окончания училища он был отправлен на передовую, уже в Польше, где фронт приближался к Берлину. 29 апреля Рахимжан возглавил подобный бросок через реку Шпрее. За пару недель его подразделение продвинулось от Одера до центра Берлина, уничтожив более 200 немецких солдат и офицеров, а также захватив в плен более 180 вражеских бойцов. Они также завладели значительным количеством военного оборудования, включая 14 полевых орудий и 27 крупнокалиберных пулеметов.

30 апреля Рахимжан Кошкарбаев вызвал к себе комбата и поручил ему задачу водрузить знамя полка на Рейхстаге.

Согласно журналу боевых действий 150-й стрелковой дивизии в 14 часов 25 минут 30 апреля 1945 года лейтенант Ракымжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов «по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг». В своей книге «Мы штурмовали рейхстаг» Герой Советского Союза И. Ф. Клочков пишет, что «лейтенант Р. Кошкарбаев первым прикрепил к колонне красный флажок».

Вот как описывает водружение первого красного знамени сам Кошкарбаев:

Комбат Давыдов подвел меня к окну. (Это еще в «доме Гиммлера»). «Видишь, — говорит, — рейхстаг? Подбери нужных людей, будешь водружать флаг». И передал мне тёмный, довольно тяжелый сверток — флаг, завернутый в чёрную бумагу.

С группой разведчиков я выскочил из окна. Вскоре нам пришлось всем залечь. Начался сильный огонь. Возле меня остался один боец. Это был Григорий Булатов. Он все спрашивал: «Что мы будем делать, товарищ лейтенант?» Мы лежали с ним возле рва, заполненного водой. «Давай поставим свои фамилии на флаге», — предложил я ему. И мы химическим карандашом, который у меня оказался в кармане, тут же под мостиком лежа, написали: «674 полк, 1 б-н». И вывели свои имена: «Л-т Кошкарбаев, кр-ц Булатов».

Мы тут пролежали до темноты. Потом началась артподготовка, и с первыми же выстрелами её мы подбежали к рейхстагу. Булатов поднял флаг.

6 мая оба бойца были представлены к званию Героя Советского Союза, были также подготовлены наградные листы, но подписали им лишь орден Красного Знамени. Булатов позднее вспоминал, что к ним пришли люди и приказали забыть про подвиг, мол, официально вместо них первыми запишут других людей, а самим бойцам пообещали по две Звезды Героя. Позднее многие ветераны писали обращение генсекам и в партию с требованием наградить «Золотыми Звёздами» героев, но награждение так и не состоялось.

После войны Рахимжан Кошкарбаев стал директором гостиницы «Алма-Ата» в Казахстане, написал две книги: «Знамя Победы» и «Штурм: день 1410-й». Трижды избирался в народные депутаты Алма-Аты, был активным членом ветеранского комитета и пытался восстановить своё имя. Скончался Рахимжан Кошкарбаев 10 августа 1988 года. В 1999 году президент Казахстана посмертно присвоил Кошкарбаеву высшую награду республики - звание «Народного Героя».

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