В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за оскорбление президента страны в соцсетях

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CentralAsia (UZ) - Наманганский городской суд по уголовным делам приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя Баходира Курбанова, которого признали виновным в оскорблении президента Узбекистана посредством публикаций в соцсетях. Процесс проходил в закрытом режиме, сообщает Nova24.

По данным издания, 28-летнему наманганцу не понравилось то, что в прошлом году глава республики Шавкат Мирзиёев наряду с паломничеством в Мекку посетил 9 мая Парад Победы в Москве. Пользователь опубликовал на своей странице в Facebook новость о визите президента в Россию, сопроводив ее оскорбительным комментарием. В частности, он назвал Мирзиёева «предателем».

Следствие, проанализировав соцсети Курбанова, также обнаружило его уничижительные высказывания в адрес силовиков и обычных узбекистанцев. Так, сотрудников правоохранительных органов он назвал «крысами», судебную систему — «гнилой и несправедливой», а также оскорблял всех, кто выступает против браков, заключенных по закону шариата. Кроме того, наманганец распространял ссылки на запрещенные в стране сайты и призывал посещать данные веб-ресурсы при помощи VPN.

Курбанова также признали виновным в незаконном пересечении границы. По данным следствия, в 2016 году, не поступив в Ташкентский университет информационных технологий, он решил получить высшее образование в Иране. Для чего прилетел в Азербайджан, откуда нелегально перебрался в Исламскую республику. Там он в течение четырех лет обучался у некоего Мухаммада Санджара, после чего вернулся на родину.

Суд признал наманганца виновным по части 3 статьи 158 («Посягательства на президента Республики Узбекистан») и части 1 статьи 223 («Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан») Уголовного кодекса страны. У Курбонова конфисковали смартфон, при помощи которого он писал оскорбительные комментарии в интернете.

Это не первый подобный случай в судебной практике Узбекистана. Так, в ноябре 2023 года сообщалось, что 19-летний житель Каттакурганского района Самаркандской области получил два года и шесть месяцев колонии за оскорбительный комментарий в адрес Мирзиёева в соцсетях.