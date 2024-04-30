Лавров объяснил главе МИД Таджикистана причины проверок на границе РФ

CentralAsia (TJ) - Глава российского МИД Сергей Лавров позвонил по телефону главе МИД Таджикистана Сироджиддину Мухриддину. Лавров в ходе беседы дал «дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма».

29 апреля МИД Таджикистан заявил послу РФ протест из-за нарушения прав таджикских граждан.

Сергей Лавров заверил, что тщательные проверки приезжающих в страну иностранцев связаны терактом в «Крокус Сити Холле» и не направлены против конкретной нации или религии. Министр отметил, что эти проверки носят временный характер.

«Стороны были едины во мнении о необходимости бережного отношения к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики»,— говорится в пресс-релизе МИД России.

МИД Таджикистана 28 апреля сообщал, что в московских аэропортах застряли около тысячи граждан республики. Кроме того, СМИ писало, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами. На фоне этого МИД Таджикистана рекомендовал своим гражданам временно отказаться от поездок в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости.

27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла проверки повышенными мерами безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу, после чего подожгли концертный комплекс. В результате погибли 145 человек, пострадали более 500. По делу арестованы 12 человек, в том числе граждане Таджикистана.

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