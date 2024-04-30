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Изнасилование задержанной в полиции Казахстана: Прокурор запросил 12 лет тюрьмы экс-начальнику полиции
Марат Куштыбаев
Марат Куштыбаев
Предыстория: В Казахстане уволили руководство областной полиции из-за скандала с изнасилованием задержанной

CentralAsia (KZ) -  Прокурор запросил для бывшего начальника управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева, обвиняемого в изнасиловании 27-летней девушки, 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда Жетысуской области Казахстана.

В ноябре прошлого года Марата Куштыбаева задержали по подозрению в изнасиловании. Сообщалось, что преступление произошло в кабинете начальника управления полиции Талдыкоргана.

По словам адвоката пострадавшей, она была доставлена в УВД по обвинению в нарушении общественного порядка. Экс-глава городской полиции якобы увел ее в служебный кабинет и надругался над ней.

Суд над Куштыбаевым начался в конце февраля 2024 года. Процесс проходит в закрытом режиме.

Уголовное дело рассматривают по статье «Изнасилование, совершённое лицом при выполнении служебных обязанностей».

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