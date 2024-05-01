Парламент Монголии принял закон о создании Фонда национального благосостояния

CentralAsia (MNG) - Сможет ли Монголия, наконец, обеспечить, чтобы ее минеральные богатства приносили пользу народу?

19 апреля парламент Монголии принял важный закон о создании Национального фонда национального благосостояния, который будет помогать народу Монголии в горнодобывающем секторе. Этот закон направлен на перераспределение финансовых ресурсов, полученных в результате эксплуатации страной ее стратегических природных ресурсов, и восстановление баланса между перекрытием бизнеса и политики. Создание такого фонда вызывает более глубокий разговор о горнодобывающих конгломератах, коррупции, распределении и перераспределении богатства.

Экономика Монголии зависит от горнодобывающего сектора уже более трех десятилетий. Инициирование создания суверенного фонда благосостояния связано с признанием Монголией своей социально-экономической зависимости от своего богатства и необходимости создать систему, от которой смогут извлечь выгоду будущие поколения. Прошлый опыт принес пользу горстке горнодобывающих конгломератов, в то время как сокращающийся средний класс и население еще не увидели вознаграждения.

В заявлении, сделанном в парламенте, премьер-министр Монголии Оюун-эрдэнэ Лувсаннамсрай подчеркнул необходимость перераспределения и перебалансировки горнодобывающих гигантов Монголии, попросил их соблюдать новые правила и напомнил конгломератам, какую выгоду они получили от этого сектора.

Законодательное предложение мотивировано несколькими важными факторами, которые окажут прямое влияние на то, как нынешнее и будущее правительство Монголии будет управлять своими стратегическими природными ресурсами.

Предлагаемый фонд национального благосостояния был создан в 2019 году в рамках поправки к конституции, особенно касающейся долгосрочных целей и планов развития Монголии.

Один из наиболее важных компонентов законодательства касается перераспределения богатства Монголии за счет природных ресурсов, попытки восстановить баланс между горнодобывающим бизнесом и политикой. Это означает, что горстке горнодобывающих гигантов придется рассмотреть возможность участия и соблюдения новых правил и положений в целях распределения прибыли.

В настоящее время в Монголии имеется 16 стратегических объектов природных ресурсов, 7 из них находятся в государственной собственности.

Второй компонент предполагает создание диверсифицированных фондов, которые будут направлены непосредственно на развитие монгольского народа. Законодательство ввело три основных фонда: Национальный фонд развития, Фонд будущих поколений и Фонд национальных сбережений.

Согласно юридическому документу, статьи 10.1.2–10.4 описывают детали этих средств и их использования. Например, Фонд национальных сбережений будет распределяться поровну между гражданами Монголии в таких секторах, как здравоохранение и благополучие, образование и жилье (статья 10.1.2), а Фонд развития будет выделен на поддержку среднесрочных и долгосрочных проектов развития Монголии, а также экономически выгодных программ. Фонды будущих поколений будут размещены в Монголбанке (10.2).

В юридическом документе также указано, что Министерство финансов и ЦБ Монголбанк будут отвечать за финансовые операции и распределение этих средств.

Несмотря на попытку правительства прояснить многие элементы Фонда национального благосостояния, потребуются поправки ко многим законам и постановлениям.

На уровне управления юридический документ проливает свет на использование цифровой платформы в рамках усилий правительства по борьбе с коррупцией посредством прозрачности и доступности финансовых счетов.

Если предлагаемый Фонд национального благосостояния и соответствующее законодательство будут введены в действие, это может помочь изменить такие проблемы Монголии, как инфраструктура, транспорт, загрязнение воздуха, энергетика, чистая вода и нехватка современных технологий в медицинском секторе. Хотя это обнадеживающие прогнозы, коррупция является надвигающейся проблемой, которую необходимо решать как в законодательной, так и в исполнительной ветвях власти.

Растрата государственных средств, таких как фонды образования и фонды малых и средних предприятий, продолжает подрывать доверие людей к правительству. Следовательно, дискуссии и вопросы о том, как эти недавно предложенные фонды будут управляться, контролироваться и распределяться на нужды людей, являются серьезными вопросами, а правовые элементы должны быть тщательными и предельно прозрачными. Как правительство планирует реализовать эти правила?

Согласно Концепции национального фонда национального благосостояния, выводы были основаны на международном опыте управления фондами, таких как Кувейт, Саудовская Аравия, Сингапур, Китай и Норвегия. Опыт этих стран включает фонды в различных секторах, включая, помимо прочего, образование, пенсионное обеспечение и здравоохранение. В Концепции также подчеркивается потенциал фондов в качестве защиты от глобальных потрясений, особенно для такой страны, как Монголия, уязвимой к глобальным сырьевым потрясениям.

Более того, еще один вопрос, который может возникнуть, заключается в том, как горнодобывающие гиганты и инвесторы Монголии отреагируют на такую меру. Сама концепция перераспределения национальных ресурсов может не отвечать интересам горнодобывающих конгломератов Монголии. В то же время, признавая зависимость Монголии от ее горнодобывающего сектора, средний класс должен извлекать выгоду из ресурсов страны, но не через денежную оплату, а через стабильную и современную систему здравоохранения, высококачественное образование, возможности трудоустройства и здоровую окружающую среду, чтобы воспитывать свои семьи. В целом это может также означать попытку устранить дублирование бизнеса и политики.

Эти законодательные инициативы подчеркивают поворотный момент в управлении природными ресурсами Монголии. Предстоящие июньские выборы также имеют здесь значение. Поскольку государственные расходы продолжают расти, финансовые ресурсы должны быть доступны. Например, в период с 2020 по 2023 год все большая доля прибыли от горнодобывающей промышленности пойдет на государственные расходы; в 2020 году — 25,7 процента, в 2021 году — 28,9 процента, в 2022 году — 35,1 процента, в 2023 году — 33,3 процента. Эти цифры дополнительно проливают свет на несколько важных факторов в управлении Монголией, ее растущей системе социального обеспечения и расходах. Кроме того, это крайне важно, потому что впервые в современной истории Монголии в июне этого года в стране будет расширена законодательная власть с 76 до 126 человек. Следовательно, учитывая текущую политическую траекторию, государственные расходы, вероятно, увеличатся в следующем десятилетии.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциск

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения