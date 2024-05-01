Папская благотворительная организация Южной Кореи профинансирует библейский проект для монгольской церкви

CentralAsia (MNG) - Католики в Монголии сталкиваются с проблемами, потому что единственная доступная им Библия — это протестантская версия, говорит кардинал.

Согласно сообщению, южнокорейское подразделение папской благотворительной организации объявило о своей поддержке перевода Библии для использования католиками в Монголии.

Корейская организация «Помощь нуждающейся церкви» (ACN) выделила 100 000 долларов США (около 137,5 миллионов корейских вон) на перевод и публикацию Библии, сообщила 24 апреля Католическая радиовещательная корпорация мира (CPBC) Кореи.

В монгольской католической общине насчитывается около 1400 членов, которые получают доступ к Священному Писанию через переведенную протестантскую версию, которая состоит из 66 книг в отличие от 73 книг католической Библии.

«Монгольские христиане столкнулись с трудностями в евангелизации, потому что единственная доступная им Библия — это протестантская Библия», — сказал кардинал Джорджио Маренго из Улан-Батора. Публикация исправленных монгольских версий всей католической Библии запланирована в период с 2027 по 2028 год, добавил прелат.

«Это важный проект, который заполнит «пропасть веры», которая существует в Монгольской церкви в течение длительного времени», — добавил Маренго.

ACN Korea заявила, что планирует финансировать проект перевода Библии с 2024 по 2027 год, сообщает CPBC.

источник: middleasiannews.com

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