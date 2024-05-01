Монгольские банхары оказались лучше собак 18 пород со всего мира

CentralAsia (MNG) - Монгольские банхары приняли участие во Всемирной выставке собак.

28 апреля в 08:00 открылась Всемирная выставка собак 2024 и стартовал конкурс Croatia Winner. Всего 18 355 собак со всего мира собрались, чтобы побороться за звание лучшего на соревновании, в том числе и монгольские банхары.

На чемпионате мира «Всемирная выставка собак 2024», проходившем в Загребе, Хорватия, монгольский банхар соревновался в общей сложности с 18 породами собак из 11-й группы соревнований и завоевал сертификат «Best in group».

В настоящее время во Всемирной ассоциации кинологов официально зарегистрировано 367 пород, которые разделены на 11 групп, например пастушьи и охотничьи собаки. Группа 11 включает породы собак, которые еще официально не зарегистрированы в ассоциации.

«Монгольская кинологическая ассоциация» надеется, что участие монгольского банхара во Всемирной выставке собак 2024 окажет большое влияние на заявку породы в FCI в 2025 году.

источник: middleasiannews.com

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