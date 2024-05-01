Jade Gas продвигает чистую энергетику в Монголии

CentralAsia (MNG) - Jade Gas Holdings Ltd подписала расширенный Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с UB Metan на поставку газа для новой заправочной станции СПГ, а также еще один Меморандум о взаимопонимании с Монгольской горнодобывающей корпорацией по СПГ и газу для производства электроэнергии.

Эти соглашения, включенные в ежеквартальный отчет о деятельности за март 2024 года, знаменуют собой важные шаги на пути коммерциализации газовых активов Jade и сигнализируют о переходе к более чистой энергетике в Монголии с потенциалом значительного сокращения выбросов углекислого газа и зависимости от импорта дизельного топлива.

Jade Gas Holdings Limited — компания по разведке газа, специализирующаяся на потенциале метана угольных пластов (МУП) Монголии.

Флагманским проектом Jade является проект по метану угольных пластов в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) нетрадиционного нефтяного бассейна Тавантолгой XXXIII (проект TT CBM).

В Монголии присутствуют две шовные зоны: Байкальский линеамент на севере, представляющий позднепротерозойскую аккрецию, и Главный монгольский линеамент на юге, представляющий силурийскую аккрецию.

источник: middleasiannews.com

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