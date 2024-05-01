Монгольский танцор и балетмейстер провел мастер-класс для детей Калмыкии. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - В репетиционном зале государственного ансамбля «Тюльпан» (“Алтанзул”) в Элисте собралось более 120 мальчишек и девчонок.

Главный балетмейстер Национального художественного Большого театра Монголии, танцор Хашхуу Хатанхуяг показал азы монгольской хореографии, ее пластику и возможности.

Руководители детских ансамблей вместе о своими воспитанниками, пробовали повторять движения, отрабатывали пластику рук, плеч, ног.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения