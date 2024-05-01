Начинается онлайн-торговля медным концентратом на экспорт

CentralAsia (MNG) - 29 апреля 2024 года на Монгольской фондовой бирже (МФБ) состоялась официальная церемония начала онлайн-торгов медным концентратом.

Согласно решению Правительства Монголии о торговле медным концентратом через Монгольскую фондовую биржу в 2024 году, Постановление №73, начались первые торги медным концентратом.

В ходе первой сделки на аукционе будет продано в общей сложности 3000 тонн сырого концентрата, содержащего 22,35 процента меди. Стартовая цена установлена на уровне 2 141,83 доллара США за тонну. Торгуемый концентрат будет доставлен в КПП Эрээн-хото в Китае.

Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии сообщает, что около 50 процентов экспорта угля и железного концентрата страны торгуются через Монгольскую фондовую биржу.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Монгольской фондовой биржи Цогтбаяр Жадамба сообщил, что в рамках подготовки к торгам медным концентратом МФБ провела два тренинга. Целью этих сессий было ознакомление с торговлей горнодобывающей продукцией, соответствующими процедурами и торговыми системами. На тренингах присутствовало более 100 участников.

Кроме того, в январе 2023 года началась электронная торговля углем через Монгольскую фондовую биржу, а в октябре 2023 года началась цифровая торговля железорудным концентратом. На сегодняшний день в электронной торговле прошло 9,3 миллиона тонн угля и 522 тысячи тонн железорудного концентрата.

источник: middleasiannews.com

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