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Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министерство иностранных дел Таджикистана опубликовало список 25 стран, для граждан которых введен односторонний безвизовый режим на срок пребывания до 30 дней. Соответствующее постановление правительства республики вступит в силу с 1 мая 2024 года.

Согласно опубликованному на сайте ведомства списку стран, в него вошли Болгария, Бразилия, Ватикан, Ирландия, Мексика, Монголия, Оман и другие страны. В этом перечне для граждан Палестины отмечено, что данное упрощение возможно для лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта.

Кроме того, данным решением правительства утвержден список из 16 государств, граждане которых в возрасте старше 55 лет теперь могут воспользоваться односторонним безвизовым режимом для въезда в Таджикистан.

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