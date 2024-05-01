Госсек МИД Монголии принял странового директора Корпуса мира США Эрла Миллера

CentralAsia (MNG) - 30 апреля 2024 г. госсекретарь МИД Анхбаяр Нямдорж принял странового директора Корпуса мира США в Монголии Эрла Миллера.

В ходе встречи г-н Эрл Миллер был рад назначению страновым директором Корпуса мира США в Монголии, поблагодарил Министерство иностранных дел за постоянную поддержку деятельности Корпуса мира в Монголии и подчеркнул, что он будет работать трудно расширить число волонтеров и мероприятий в будущем.

Госсекретарь Анхбаяр Нямдорж отметил, что одной из приоритетных целей правительства Монголии является обучение английскому языку и сотрудничество с Корпусом мира США в направлении приглашения на работу преподавателей-добровольцев английского языка, а также отметил важность усилий обеих сторон по увеличению количества волонтеров.

Волонтёры Корпуса мира, вернувшиеся домой из-за пандемии COVID-19, вернулись в Монголию в октябре 2022 года. В настоящее время 36 волонтеров работают в сфере обучения английскому языку и развития местного населения в городах Улан-Батор, Дархан, Эрдэнэт и в аймаках Архангай, Дорнод, Өвөрхангай и Хэнтий.

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