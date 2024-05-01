Изнасилование задержанной в полиции Казахстана: Обвиняемому вынесли приговор

Марат Куштыбаев

CentralAsia (KZ) - Бывшему главе управления полиции Талдыкоргана (Казахстан) Марату Куштыбаеву вынесли приговор за изнасилование, сообщили в пресс-службе Талдыкорганского городского суда.

Уголовное дело рассмотрели по статье «Изнасилование, совершённое должностным лицом при выполнении служебных обязанностей». Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.

«Согласно предъявленному обвинению, 12 ноября 2023 года подсудимый, являясь начальником управления полиции города Талдыкоргана, в здании управления полиции, а именно в своём служебном кабинете, совершил изнасилование при выполнении служебных обязанностей», – сказано в сообщении суда.

Решением суда Марата Куштыбаева признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет.

Его также лишили звания «полковник полиции». Отмечается, что приговор ещё не вступил в законную силу.

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