На территории Таджикистана утром произошло землетрясение силой 3,5 балла
- Таджикистан, происшествия
- 11:11, 01 мая 2024
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CentralAsia (TJ) - На территории Таджикистана в 07:37 1 мая произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре. Об этом сообщает Институт сейсмологии Академии наук КР.
Очаг землетрясения располагается в 18 км к юго-западу от кыргызского села Карамык. В селе ощущались толчки силой 2,5 балла.
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