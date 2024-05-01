На территории Таджикистана утром произошло землетрясение силой 3,5 балла

CentralAsia (TJ) - На территории Таджикистана в 07:37 1 мая произошло землетрясение силой 3,5 балла в эпицентре. Об этом сообщает Институт сейсмологии Академии наук КР.

Очаг землетрясения располагается в 18 км к юго-западу от кыргызского села Карамык. В селе ощущались толчки силой 2,5 балла.

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