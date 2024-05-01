Паводки в Казахстане: более 41 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 1 мая в Казахстане в свои дома вернулись свыше 41 тыс. человек. В эвакопунктах остаются 6 405 человек, сообщает Zakon.kz.

Воду отвели и откачали из 7 184 жилых дома и 2 844 дворовых территории в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях, рассказал представитель МЧС Аскар Шарип.

На контроле остается Атырауская область.

Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. За прошедшие сутки в г. Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 37 тысяч мешкотар, отсыпано 685 тонн инертных материалов. В г. Кульсары откачано и отведено свыше 216 тыс. кубометров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станции и мотопомп, сказал Шарип.

Также он сообщил, что часть спасателей из города Алматы, Жетысуской и Алматинской областей, ранее направленных в Западно-Казахстанскую область, возвращаются на места постоянной дислокации.

Уровень воды в реке Жайык продолжает подниматься.

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