На марафон «Улан-Батор 2024» зарегистрировались спортсмены из более чем 20 стран
CentralAsia (MNG) - Международный забег «Улан-Баторский марафон-2024» пройдет в субботу, 25 мая.
На марафон «Улан-Батор 2024» зарегистрировались спортсмены из более чем двадцати стран, в том числе из Кении, Великобритании, Германии, Южной Кореи и России.
Регистрация на марафон началась 20 марта, и более половины зарегистрировавшихся онлайн спортсменов предпочли пробежать более 10 км.
Также этот год уникален тем, что пробежать дистанцию 42 км смогут люди старше 18 лет с ограниченными возможностями.
Также в этом году на каждой автобусной остановке откроются продуктовые ларьки. Поэтому с сегодняшнего дня началась регистрация предприятий, которые в этот день будут работать продуктовый ларек.
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