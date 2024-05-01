Президент Азербайджана отметил положительную тенденцию в мирном процессе с Арменией

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об активной работе страны для достижения мира с Арменией, пишет «Интерфакс».

«Переговоры ведутся на основе документа, подготовленного Азербайджаном. (...) Сейчас мы наблюдаем положительную тенденцию в мирном процессе. Началась делимитация границы. Не только делимитация, но и демаркация границы», - сказал Алиев на открытии VI Всемирного форума «Диалог ради мира и глобальной безопасности» в Баку.

По его словам, делимитация и демаркация границы осуществляется на основе договоренностей, достигнутых между двумя странами, без каких-либо посредников.

«Это еще раз свидетельствует о том, что нам не нужны посредники, особенно те, которые исходят из своих интересов. Они (такие посредники) не хотят помочь, они хотят проникнуть (в регион) ради своих политических и экономических интересов. Они хотят вновь разжечь костер. Мы не допустим, чтобы это произошло на Южном Кавказе», - отметил он.

Алиев добавил, что мир на Южном Кавказе достижим только в результате нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщалось, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи комиссий Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы, экспертные группы двух стран на границе начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

Первый пограничный столб был установлен 23 апреля. К 29 апреля было установлено уже 35 столбов.