В Бангладеш из-за жары умерли 10 человек

CentralAsia (CA) - 10 человек умерли от тепловых ударов в Бангладеш, сообщает bdnews24.com со ссылкой на Управление здравоохранения.

Смертельные случаи произошли в нескольких районах, в том числе два в Мадарипуре и по одному в Чуаданге, Кхулне, Хабигандже, Раджбари, Дженайде, Лалмонирхате, Бандарбане и Читтагонге.

Метеорологическое бюро сообщило, что нынешняя волна тепла, которая продолжается 31 день подряд, может продлиться еще несколько дней.

Во вторник температура в Чуаданге взлетела до 43,7 градусов по Цельсию, что стало второй по величине температурой, когда-либо зарегистрированной в стране.

Тем временем температура в Дакке выросла до 38,6 градусов по Цельсию. Самая высокая температура в Чуаданге накануне составила 43 градуса по Цельсию, а в Дакке — 40,5 градуса по Цельсию.

Хотя температура в Дакке немного снизилась, в Чуаданге и Джессоре она повысилась.

Сообщения о смертельных случаях из-за жары поступают ежедневно из различных частей Бангладеш, и врачи полагают, что эти смерти вызваны тепловыми ударами.