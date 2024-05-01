В Бангладеш из-за жары умерли 10 человек

- Азия и мир, общество
- 15:15, 01 мая 2024
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CentralAsia (CA) - 10 человек умерли от тепловых ударов в Бангладеш, сообщает bdnews24.com со ссылкой на Управление здравоохранения.
Смертельные случаи произошли в нескольких районах, в том числе два в Мадарипуре и по одному в Чуаданге, Кхулне, Хабигандже, Раджбари, Дженайде, Лалмонирхате, Бандарбане и Читтагонге.
Метеорологическое бюро сообщило, что нынешняя волна тепла, которая продолжается 31 день подряд, может продлиться еще несколько дней.
Во вторник температура в Чуаданге взлетела до 43,7 градусов по Цельсию, что стало второй по величине температурой, когда-либо зарегистрированной в стране.
Тем временем температура в Дакке выросла до 38,6 градусов по Цельсию. Самая высокая температура в Чуаданге накануне составила 43 градуса по Цельсию, а в Дакке — 40,5 градуса по Цельсию.
Хотя температура в Дакке немного снизилась, в Чуаданге и Джессоре она повысилась.
Сообщения о смертельных случаях из-за жары поступают ежедневно из различных частей Бангладеш, и врачи полагают, что эти смерти вызваны тепловыми ударами.