МЕТА намерена снизить риск влияния иностранных государств, таких как Россия и Китай, на выборы в Монголии

CentralAsia (MNG) - Представители МЕТА, разработчика сетей Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram, прибыли в Монголию на прошлой неделе с целью предоставления информации избирателям на парламентских выборах 2024 года и обеспечения правопорядка в социальной среде.

22-26 апреля они сотрудничали с такими организациями, как Генеральный избирательный комитет Монголии и Комитет по регулированию телекоммуникаций, а также предоставляли информацию представителям политических партий и средств массовой информации.

«В 2024 году в мире наступит год выборов. 4 миллиарда человек проголосуют на выборах в более чем 50 странах мира. В ходе избирательных кампаний сети Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram будут использоваться для проверки преднамеренной или непреднамеренной дезинформации населения, а также будут заниматься вопросом подотчетности из-за негативного воздействия информации», — отметила Исполняющий обязанности директора в Азиатско-Тихоокеанском регионе META Сенура Абейвардена.

В 4 КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ БЫЛО УНИЧТОЖЕНО 620 000 ФЕЙКОВЫХ АДРЕСОВ

«Мы очень заняты участием в многочисленных выборах. В Азиатско-Тихоокеанском регионе выборы в настоящее время проходят на Тайване, в Индонезии, Монголии и Индии. Мы не можем работать над всеми выборами одновременно, поэтому устанавливаем пять основных критериев: количество людей, использующих наши платформы, участие организаций гражданского общества и т. д.

Действия против фейковых адресов

Будут приняты меры против тех, кто намеренно или непреднамеренно дезинформирует общественность.

Будут осуществляться мероприятия в сфере предоставления реальной информации и поддержки избирателей.

Фейковые адреса обнаруживаются с помощью технологий. По состоянию на четвертый квартал 2023 года с помощью технологий было уничтожено 620 000 фейковых адресов. 99,2 процента из них были выявлены при технической помощи. Компания МЕТА работает по следующим трем направлениям против ложной информации:

1. Удаление информации, которая наносит вред обществу и может повлиять на выбор.

2. Сокращение и ограничение распространения дезинформации.

3. Проводит мероприятия по предоставлению достоверной информации.

Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить прозрачность политической рекламы и снизить риск влияния иностранных государств, таких как Россия и Китай, на выборы в Монголии.

Кандидатам рекомендуется раскрывать информацию о том, кто финансирует их избирательные кампании. Информация о предвыборной кампании добавляется в настройки «Ad Library» Facebook, а база данных создается путем архивирования опубликованных объявлений», — сказали представители компании МЕТА.

«Если вы перейдете по этому адресу, вам будет предоставлено много информации, например, о том, сколько денег было заработано, какой доступ был получен и т. д.

Мы будем бороться с bad actor или с правонарушителями. Их информация проверяется и удаляется.

Также принтмаются меры против организованных нарушений. Мы работаем в этой сфере с 2017 года и отключили более 200 сетей. Вместо этого мы будем работать над активизацией молодых избирателей, отправляя напоминания о поддержке избирателей и раздавая стикеры, подтверждающие их участие в выборах.

Что касается Монголии, мы проводим оценку рисков. Мы также будем организовывать тренинги, напоминать властям обеспечивать равные условия и напоминать нам не распространять ложную информацию на платформе», — сказал ДжуДжу, сотрудник офиса Global Events в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

НАПИСАТЬ В FACEBOOK «ВЫБОРЫ БЫЛИ НЕСПРАВЕДЛИВЫМИ» НЕ НАРУШАЕТ МЕТАПОЛИТИКУ

Эллис, которая занимается борьбой с дезинформацией в отделе контентной политики META, сказала: «Мы активно работаем над предотвращением дезинформации и честных выборов. Мы используем термины mis, dis и rd. Если ложная информация распространяется непреднамеренно без ведома о том, что это ложная информация, она будет помечена как MIS information. Мы работаем со сторонними специалистами по проверке фактов для раскрытия MIS information. Если в ходе расследования выяснится, что информация ложная, но вред минимален, будут приняты меры по ограничению ее распространения. Ограничение означает, что информация будет на платформе, но менее видна. Если вы распространяете ложную информацию, написанную другими, платформа предупредит вас. Мы используем технологии для обнаружения дезинформации. Повторная дезинформация будет удаляться.

Если ложная информация распространяется намеренно, это будет Dis information (дезинформация), и для ее удаления будут приняты немедленные меры. Мы сотрудничаем с соответствующими органами страны против фейковой информации.

Например, что если написать «Выборы были несправедливы»? - спросили журналисты, пришедшие на тренинг. Это не нарушает политику META и является мнением, выраженным человеком.

ПО ПРОВЕРКЕ ФАКТОВ МЫ РАБОТАЕМ С 80 СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ГОВОРЯЩИМИ НА 60 ЯЗЫКАХ

Николь из отдела добросовестности и партнерства META: «Мы работаем с 80 организациями по всему миру, сторонними фактчекерами, которые говорят на 60 языках. Мы работаем с Монгольским центром проверки фактов.

Выбирая фактчекера, выбирайте организацию, аккредитованную Международной сетью фактчекинга /IFCN/ и соблюдающую правила сети. Фактчекеры ведут свою работу прежде всего по принципу беспристрастности. Они также руководствуются такими принципами, как согласие сохранять структуру и методологию проверки фактов прозрачными.

Программа фактчекинга реализуется с целью быстрого выявления ложной информации, поскольку ложная информация, быстро распространяющаяся в электронной среде, может иметь негативные последствия для рядовых граждан».

источник: middleasiannews.com

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