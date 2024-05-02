ЕБРР финансирует новую больницу в Монголии

CentralAsia (MNG) - Инфраструктура здравоохранения Монголии остро нуждается в модернизации для решения проблем общественного здравоохранения.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) укрепляет систему общественного здравоохранения Монголии, предоставляя значительные инвестиции, которые будут использованы для строительства новой больницы в Дархане.

ЕБРР предоставляет правительству Монголии суверенный кредит в размере 40,3 млн евро (43,2 млн долларов США) и капитальный грант в размере 5 млн евро (5,35 млн долларов США) на проектирование, строительство и оснащение новой больницы на 250 коек.

Эта финансовая поддержка направлена на повышение качества больничных услуг в регионе.

В рамках проекта будут представлены передовые медицинские технологии, новые диагностические инструменты и методы лечения основных причин смерти в Монголии. Его намерение состоит в том, чтобы сделать их доступными на местном уровне, улучшив доступ к медицинскому обслуживанию для жителей Дархана.

Новая больница будет способствовать развитию медицинских услуг и установлению экологических стандартов. Она направлена на достижение более высокой энергоэффективности, экономии воды и использования экологически чистых материалов при строительстве.

Конечная цель проекта — получить международный сертификат «Выдающиеся достижения в дизайне для большей эффективности» (EDGE), что сделает его первым региональным общественным зданием в Монголии, сертифицированным по EDGE.

источник: middleasiannews.com

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