Еще четыре новых локомотива из США прибыли в Монголию

CentralAsia (MNG) - В марте текущего года, в рамках комплексного проекта «Железная дорога по направлению Тавантолгой—Гашуунсухайт» первая партия из двух локомотивов из 16, поставленных в нашу страну, прибыла в Монголию через приграничную железнодорожную станцию Замын-Ууд. 28 апреля прибыла вторая партия из 4 новых локомотивов.

Локомотивы отправились из США, пересекли Атлантический океан, достигли порта Тяньцзинь и доставили в Монголию, преодолев путь 14220 км. Два предыдущих локомотива, входящие в первую поставку, в настоящее время используются для перевозок.

В рамках проекта будет поставлено 16 локомотивов SD70ACe/LW-4101 от американского производителя «Progress Rail, a Caterpillar Company».

Локомотивы внутреннего сгорания были построены с использованием инновационных технологических решений и уже 90 лет используются более чем в 70 странах. Они подходят для надежной работы в природных и погодных условиях монгольской Гоби. Они оснащены системой передачи мощности переменного-постоянного-переменного тока и двухтактным дизельным двигателем модели 710, способным генерировать 4500 лошадиных сил, или 3355 кВт. Эти локомотивы внутреннего сгорания третьего поколения соответствуют международному экологическому стандарту TIER2.

источник: middleasiannews.com

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