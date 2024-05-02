Спустя 45 лет в монгольской киноиндустрии родился фильм-сказка. ВИДЕО
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Премьера монгольского фильма-сказки «Бэрх шагай» состоится во всех кинотеатрах с 17 мая. Уникально то, что спустя 45 лет в монгольской киноиндустрии на свет появился фильм-сказка. Ожидания среди зрителей высоки.
«Бэрх шагай» в переводе на английском означает «perplexing ankle».
Этот фильм уникален еще и тем, что он превращает монгольские устные сказки в сценарий и знакомит современных детей и молодежь с наследием и культурой.
источник: middleasiannews.com
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