Посольство Франции поддерживает развитие сети высококачественной мясной продукции в Монголии

CentralAsia (MNG) - Посольство Франции официально запустило в Монголии программу, которая реализуется НПО «Агрономы и ветеринары без границ» (AVSF). Проект WIFI «Города, связанные со степями посредством устойчивой, высококачественной и прибыльной мясной промышленности в Монголии» финансируется в размере 800 тысяч евро Фондом Team France Министерства Европы и иностранных дел Франции. Таким образом Франция поддерживает в Монголии действия по развитию цепочки создания стоимости местного высококачественного мяса.

Посольство Франции в Монголии в партнерстве с AVSF, неправительственной организацией, созданной в Монголии в 2004 году, предлагает возглавить инновационную акцию по изучению потенциала цепочки создания стоимости мяса в четырех сомонах в аймаке Баянхонгор. Цель проекта - обеспечить санитарное качество мяса, управление пастбищами и активное вовлечение в процесс контроля фермеров.

Его тезисы соответствуют программе «Новый кооператив – богатый пастух», объявленной правительством Монголии 10 апреля. Четырем кооперативам будет оказана поддержка в доступе к рынку мясных продуктов с помощью коммерческого партнерства с промышленными предприятиями и местными скотобойнями. Батсуурь Нанцаг, президент Монгольской мясной ассоциации, подчеркнул предоставляемую проектом возможность продемонстрировать способность кочевых скотоводов участвовать в сертифицированной мясной цепочке, которая позволит отслеживать качество продукции, безопасной для здоровья человека.

Напомним, в ходе государственных визитов в 2023 году президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Французской Республики Эммануэль Макрон подтвердили желание активизировать сотрудничество между двумя странами в сельскохозяйственном секторе. Речь о животноводстве, диверсификации сельского хозяйства, безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицине.

источник: middleasiannews.com

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