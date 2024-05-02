В Монголии на парламентских выборах будут бороться 23 партии и 2 коалиций

CentralAsia (MNG) - Выборы в Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии пройдут с участием 23 партий и 2 политических коалиций. Об этом сообщила генеральная избирательная комиссия страны.

«Заявки 3 из 26 партий и альянсов, поданные для участия в парламентских выборах, были отклонены как не соответствующие избирательному законодательству. Таким образом, в предстоящих в июне выборах примут участие 23 политические партии и 2 альянса», — говорится в сообщении избиркома.

По информации комиссии, зарегистрированные на выборы партии и коалиции отберут своих кандидатов в период с 14 по 20 мая. 10 июня генеральная избирательная комиссия объявит состав партийных списков по округам и выдаст удостоверения кандидатов.

С этого дня начнется официальная предвыборная агитация. Голосование пройдет 28 июня. Новый закон Монголии о выборах в парламент, принятый летом 2023 года, ввел смешанную избирательную систему и увеличил число депутатов с 76 до 126. Из них 78 будут избраны по одномандатным округам, 48 депутатов - по партийным спискам.

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