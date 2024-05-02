экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии на парламентских выборах будут бороться 23 партии и 2 коалиций

CentralAsia (MNG) -  Выборы в Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии пройдут с участием 23 партий и 2 политических коалиций. Об этом сообщила генеральная избирательная комиссия страны.

«Заявки 3 из 26 партий и альянсов, поданные для участия в парламентских выборах, были отклонены как не соответствующие избирательному законодательству. Таким образом, в предстоящих в июне выборах примут участие 23 политические партии и 2 альянса», — говорится в сообщении избиркома.

По информации комиссии, зарегистрированные на выборы партии и коалиции отберут своих кандидатов в период с 14 по 20 мая. 10 июня генеральная избирательная комиссия объявит состав партийных списков по округам и выдаст удостоверения кандидатов.

С этого дня начнется официальная предвыборная агитация. Голосование пройдет 28 июня. Новый закон Монголии о выборах в парламент, принятый летом 2023 года, ввел смешанную избирательную систему и увеличил число депутатов с 76 до 126. Из них 78 будут избраны по одномандатным округам, 48 депутатов - по партийным спискам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com