Парламент Грузии принял законопроект об «иностранных агентах» во втором чтении. В Тбилиси протесты

CentralAsia (CA) - Парламент Грузии на заседании 1 мая принял во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», сообщает «Би-би-си».

Как и в первом чтении, документ поддержали 83 депутата из 150 — члены партии «Грузинская мечта» и ее партнера по коалиции, партии «Власть народа».

Третье чтение предварительно запланировано на 17 мая.

На площади перед зданием парламента, как и в предыдущие несколько дней собрались тысячи человек, протестующих против принятия законопроекта. Полиция попыталась подавить акцию протеста. Были задержаны 63 человека, пострадали восемь.

Сама акция сейчас завершена.

17 апреля парламент Грузии одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. После этого в стране начались массовые протесты. Грузинская оппозиция назвала проект аналогом российского закона об иноагентах.