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Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате обрушения участка высокоскоростной трассы в Китае увеличилось до 24, сообщает агентство «Синьхуа». В больницы доставлены около 30 пострадавших.

По данным правительства города Мэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая, под завалами разрушенного моста оказались как минимум 20 автомобилей. Власти отмечают, что в момент обрушения на мосту не было транспортных средств, перевозящих опасные химикаты.

Дорожное полотно на участке магистрали Мэйчжоу—Дабу обвалилось в ночь на 1 мая примерно в 02:10 по местному времени. В результате транспортные средства, находившиеся на мосту, слетели в образовавшуюся яму, некоторые машины загорелись. Длина обрушившегося участка дороги — около 18 м, площадь — 184 кв. м. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать ливни, прошедшие на прошлой неделе.

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