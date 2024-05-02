За четыре дня из аэропорта Внуково депортированы около 650 граждан Таджикистана, - «Азия Плюс»

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CentralAsia (TJ) - С 26 по 30 апреля из 3101 гражданина Таджикистана, прилетевшего в аэропорт Внуково РФ, 643 были депортированы. Об этом сообщает «Азия-плюс» со ссылкой на источник в таджикском МИД.

Депортированные провели в аэропорту несколько дней «в бесчеловечных условиях», отметили в МИД . Сейчас в зонах временного содержания аэропорта Внуково находятся еще 117 таджикистанцев, в отношении которых уже принято решение о депортации. В схожей ситуации оказались также граждане республики, прибывшие в аэропорты Жуковский и Домодедово.

В МИД снова призвали соотечественников воздержаться от поездок в Россию.

30 апреля глава российского МИД Сергей Лавров позвонил своему таджикскому коллеге Сирожиддину Мухриддину. Звонку предшествовали несколько обращений таджикской стороны к российским властям с просьбой прекратить нарушать права и свободы прибывающих в Россию и находящихся там таджикистанцев. 29 апреля Душанбе передал Москве соответствующую ноту протеста.

Лавров пояснил Мухриддину, что главной причиной более тщательных проверок прибывающих в Россию иностранных граждан стал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта. Российский министр подчеркнул, что принимаемые меры не направлены против конкретной нации или религии.

«В контексте заявления С.Лаврова «о не направленности принимаемых мер против конкретной нации или религии» С.Мухриддином было подчеркнуто, что данный тезис несовместим с реальной обстановкой и негативные действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана», — сообщили в таджикском МИД.

В разговоре с Лавровым Мухриддин отметил, что негативное отношение к гражданам Таджикистана и повсеместное нарушение их прав и свобод не соответствуют принципам двусторонних отношений. Он заявил о необходимости соблюдать положения базовых двусторонних и многосторонних нормативно-правовых актов.

«Собеседники были едины во мнении о необходимости сохранения приверженности сторон принципам стратегического партнерства и союзничества», — заключили в таджикском МИД.

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