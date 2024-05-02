Таджикистан ввел односторонний безвизовый режим для 25 стран. Список

CentralAsia (TJ) - С 1 мая список стран, граждане которых могут посещать Таджикистан в одностороннем безвизовом режиме на срок до 30 дней, вырос на 25 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба таджикского МИД.

В перечень вошли:

Андорра

Багамы

Босния и Герцеговина

Бразилия

Болгария

Коста-Рика

Кипр

Ирландия

Мальта

Маршалловы Острова

Мексика

Монголия

Черногория

Султанат Оман

Румыния

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

Сан-Марино

Сербия

Словакия

Словения

Соломоновы Острова

Сент-Винсент и Гренадины

Ватикан

Палестина (в отношении дипломатических и служебных/специальных паспортов).

Достигшие 55 лет граждане 16 стран могут въехать в Таджикистан без визы сроком до 14 дней. Нововведение распространяется на граждан:

Албании

Алжира

Барбадоса

Вануату

Вьетнама

Доминики

Китая

Лаоса

Ливана

Мадагаскара

Марокко

Никарагуа

Панамы

Северной Македонии

Туниса

Фиджи.

Граждане еще 14 стран смогут получать визы в Таджикистан в упрощенном порядке. В этот список включены Ирак, Палестина, Сирия, Маршалловы острова, Соломоновы острова, Вануату, Судан, Мадагаскар, Палестина, Гаити, Уганда, Руанда, Нигерия и Эфиопия.

«Важно отметить, что граждане включенных в список стран, въезжающие в Республику Таджикистан на срок более 14 или 30 дней с целью работы, учебы, постоянного проживания или иных не туристических целей, должны заранее оформить соответствующую визу», — говорится в сообщении таджикского МИД.

В январе 2022 года Таджикистан ввел односторонний безвизовый режим для граждан 52 стран. Они могут находиться в республике до 30 дней.

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