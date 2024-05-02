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Таджикистан ввел односторонний безвизовый режим для 25 стран. Список

CentralAsia (TJ) -  С 1 мая список стран, граждане которых могут посещать Таджикистан в одностороннем безвизовом режиме на срок до 30 дней, вырос на 25 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба таджикского МИД.

В перечень вошли:

  • Андорра
  • Багамы
  • Босния и Герцеговина
  • Бразилия
  • Болгария
  • Коста-Рика
  • Кипр
  • Ирландия
  • Мальта
  • Маршалловы Острова
  • Мексика
  • Монголия
  • Черногория
  • Султанат Оман
  • Румыния
  • Сент-Китс и Невис
  • Сент-Люсия
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словакия
  • Словения
  • Соломоновы Острова
  • Сент-Винсент и Гренадины
  • Ватикан
  • Палестина (в отношении дипломатических и служебных/специальных паспортов).

Достигшие 55 лет граждане 16 стран могут въехать в Таджикистан без визы сроком до 14 дней. Нововведение распространяется на граждан:

  • Албании
  • Алжира
  • Барбадоса
  • Вануату
  • Вьетнама
  • Доминики
  • Китая
  • Лаоса
  • Ливана
  • Мадагаскара
  • Марокко
  • Никарагуа
  • Панамы
  • Северной Македонии
  • Туниса
  • Фиджи.

Граждане еще 14 стран смогут получать визы в Таджикистан в упрощенном порядке. В этот список включены Ирак, Палестина, Сирия, Маршалловы острова, Соломоновы острова, Вануату, Судан, Мадагаскар, Палестина, Гаити, Уганда, Руанда, Нигерия и Эфиопия.

«Важно отметить, что граждане включенных в список стран, въезжающие в Республику Таджикистан на срок более 14 или 30 дней с целью работы, учебы, постоянного проживания или иных не туристических целей, должны заранее оформить соответствующую визу», — говорится в сообщении таджикского МИД.

В январе 2022 года Таджикистан ввел односторонний безвизовый режим для граждан 52 стран. Они могут находиться в республике до 30 дней.

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