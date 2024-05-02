Таджикистан ввел односторонний безвизовый режим для 25 стран. Список

- Таджикистан, общество
- 10:13, 02 мая 2024
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- Обновлено: 10:16, 02 мая 2024 Кыргызча
CentralAsia (TJ) - С 1 мая список стран, граждане которых могут посещать Таджикистан в одностороннем безвизовом режиме на срок до 30 дней, вырос на 25 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба таджикского МИД.
В перечень вошли:
- Андорра
- Багамы
- Босния и Герцеговина
- Бразилия
- Болгария
- Коста-Рика
- Кипр
- Ирландия
- Мальта
- Маршалловы Острова
- Мексика
- Монголия
- Черногория
- Султанат Оман
- Румыния
- Сент-Китс и Невис
- Сент-Люсия
- Сан-Марино
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Соломоновы Острова
- Сент-Винсент и Гренадины
- Ватикан
- Палестина (в отношении дипломатических и служебных/специальных паспортов).
Достигшие 55 лет граждане 16 стран могут въехать в Таджикистан без визы сроком до 14 дней. Нововведение распространяется на граждан:
- Албании
- Алжира
- Барбадоса
- Вануату
- Вьетнама
- Доминики
- Китая
- Лаоса
- Ливана
- Мадагаскара
- Марокко
- Никарагуа
- Панамы
- Северной Македонии
- Туниса
- Фиджи.
Граждане еще 14 стран смогут получать визы в Таджикистан в упрощенном порядке. В этот список включены Ирак, Палестина, Сирия, Маршалловы острова, Соломоновы острова, Вануату, Судан, Мадагаскар, Палестина, Гаити, Уганда, Руанда, Нигерия и Эфиопия.
«Важно отметить, что граждане включенных в список стран, въезжающие в Республику Таджикистан на срок более 14 или 30 дней с целью работы, учебы, постоянного проживания или иных не туристических целей, должны заранее оформить соответствующую визу», — говорится в сообщении таджикского МИД.
В январе 2022 года Таджикистан ввел односторонний безвизовый режим для граждан 52 стран. Они могут находиться в республике до 30 дней.