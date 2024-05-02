Президент Азербайджана встретился с религиозными лидерами государств-членов и наблюдателей ОТГ. Фото

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию религиозных лидеров стран-членов и государств-наблюдателей Организации Тюркских государств, сообщает ДУМК.

В состав делегации вошли муфтий мусульман Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров, муфтий мусульман Узбекистана Нуриддин ажы Халикназаров, муфтий мусульман Казахстана Ноорузбай ажы Таган уулу, глава управления по делам религии Турецкой Республики Северного Кипра Ахмет Унсал.

На встрече была затронута важность VI Всемирного форума по межкультурному диалогу, отмечено, что это мероприятие вносит огромный вклад в дело укрепления связей между народами и представителями различных религий.

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