Число погибших в результате обвала автомагистрали в Китае выросло до 36 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших при обрушении автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая возросло до 36, сообщило агентство Xinhua.

Длина обвалившегося участка составила 17,9 м, а площадь обвала — 184,3 кв. м. Под завалами обнаружили 23 машины.

Инцидент произошел около 2:10 1 мая в городе Мэйчжоу, на участке скоростной автомагистрали Мэйчжоу-Дабу, следующей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.

30 человек были госпитализированы. В спасательных операциях задействованы более 500 человек. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.