Казахстан, Азербайджан и Узбекистан объединят свои энергосистемы

CentralAsia (KZ) - Главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик, сообщила пресс-служба казахстанского Минэнерго.
«Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана», - пояснили в ведомстве.
Согласно документу, страны изучат возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.
«В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зеленой энергии в страны Европейского союза», - отметил Саткалиев.
По его словам, уже согласованы базовые подходы по реализации проекта.