Казахстан, Азербайджан и Узбекистан объединят свои энергосистемы

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CentralAsia (KZ) - Главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик, сообщила пресс-служба казахстанского Минэнерго.

«Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана», - пояснили в ведомстве.

Согласно документу, страны изучат возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.

«В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зеленой энергии в страны Европейского союза», - отметил Саткалиев.

По его словам, уже согласованы базовые подходы по реализации проекта.

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