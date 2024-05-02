Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Со второго подсудимого Байжанова сняли обвинение по одной из статей

Бахытжан Байжанов

CentralAsia (KZ) - Судья удовлетворила ходатайство стороны обвинения по отказу от одной статьи обвинения в отношении Бахытжана Байжанова, второго подсудимого по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.

29 апреля прокуроры отказались от обвинения в отношении Байжанова по статье 434 УК РК о недонесении о преступлении. Второго мая судья Айжан Кульбаева удовлетворила ходатайство прокуроров.

«Как уже в постановлении было указано, органы досудебного расследования Байжанову предъявили обвинение о том, что он не донёс о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении. В суде, как уже было отмечено, прокурор отказался от обвинения в этой части. И согласно статье 337, части 7 Уголовно-процессуального кодекса, если прокурор отказался от обвинения, суд должен прекратить дело в той части обвинения, от которой отказалась сторона обвинения», – объяснила судья Айжан Кульбаева.

Теперь Байжанова обвиняют только в совершении преступления, предусмотренного статьёй 432 Уголовного кодекса – «Заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

«Обвинение в отношении Бишимбаева проводится в пределах предъявленного ему обвинения, исходя из обвинительного акта», – заключила Айжан Кульбаева.

Изначально Бахытжана Байжанова, директора «Гастроцентра», обвиняли по статьям 432 «Укрывательство» и 434 «Недонесение о преступлении» УК РК. Указанные статьи предусматривают от штрафа до шести лет заключения.

Салтанат Нукенова была убита в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже «Гастроцентра» в Астане. По подозрению в убийстве в тот же день задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по двум статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство с особой жестокостью»);п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»).

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