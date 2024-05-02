Парламент Казахстана одобрил увеличение стоимости транзита российской нефти в Китай

CentralAsia (KZ) - В ходе пленарного заседания сенат одобрил закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года», которым объем транспортируемой нефти увеличится с 7 до 10 млн тонн, а тариф составит $2,1.

«Объем транспортируемой нефти увеличится с 7 млн тонн до 10 млн тонн в год. Тариф на транспортировку нефти на казахстанском участке нефтепровода Туймазы – Омск – Новосибирск установлен в размере 2,1 доллара. Тариф на нефть, транспортируемую по территории Казахстана, составляет 15 долларов за тонну. Срок действия соглашения будет продлен до 1 января 2034 года», - сказал сенатор Суиндик Алдашев.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев пояснял, что «Роснефть» подписала свое соглашение с СПНС о поставке 100 млн тонн на 10-летний период. В этой связи протоколом к ратификации соглашения предусматривается актуализация по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти», а также продление соглашения до 2033 года транзита российской нефти в количестве 10 млн тонн ежегодно.

«Тариф на прокачку нефти утвержден на уровне $15 за тонну. Также в ходе переговорных мероприятий было предложено включить участок маршрута ТОН-2 в соглашение и зафиксировать тариф $2,1 за тонну», - говорил Саткалиев.

Он также пояснял, что ранее российская сторона платила $1 за транзит тонны нефти до Павлодара, а по новому соглашению будет платить $2,1. Стоимость транспортировки из Павлодара до Китая остается $15 за тонну. В итоге, по мнению министра, продление соглашения обеспечит загрузку Павлодарского нефтехимического завода нефтью, поступающей по нефтепроводу Омск – Павлодар. А ожидаемая прибыль Казахстана от транзита составит $1 млрд 710 млн, с учетом прибыли от замещения $1 млрд 851 млн.

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