В Узбекистане мужчину приговорили к семи годам тюрьмы за оскорбление президента, с начала года осуждены минимум 10 человек

CentralAsia (UZ) - Житель Ферганы приговорен к семи годам лишения свободы за публикацию в Facebook стихотворения и видеороликов, содержащих оскорбления в адрес президента Узбекистана. Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на Верховный суд страны.

Подробности не приводятся.

Всего с начала года за публичное оскорбление главы государства Шавката Мирзиёева и членов его семьи в Узбекистане были осуждены как минимум десять человек. Среди них – еще один ферганец. 33-летний мужчина неоднократно размещал в TikTok видеоролики, в которых оскорблял президента Узбекистана. Его признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса страны и осудили на 5 лет 3 месяца лишения свободы.

60-летняя жительница Ферганы разместила на портале YouTube видео, в котором обвинила занимавшего до августа 2023 года пост хокима (главы администрации) Ферганской области Шухрата Ганиева в мошенничестве и коррупции, а также усомнилась в честности главы государства. Суд назначил ей наказание в виде трех лет ограничения свободы и штрафа.

Другого жителя Ферганской долины – 29-летнего наманганца — городской суд Джизака приговорил к 4 годам ограничения свободы за то, что в июне 2020 года он оставил под видео в TikTok комментарий с оскорблениями Шавката Мирзиёева и его матери.

К исправительным работам на срок от одного до трех лет приговорены:

25-летний студент Самаркандского государственного университета, который в мае прошлого года выложил в Instagram 10 видеороликов с ругательствами в адрес Мирзиёева;

два самаркандца 26 и 30 лет, а также 25-летний житель Каракалпакстана, оставившие под 15 видеороликами о Шавкате Мирзиёеве уничижительные комментарии;

житель Самаркандской области, который позвонил по короткому номеру «102» и заявил, что недоволен новыми полномочиями сотрудников правоохранительных органов, при этом оскорбив президента страны.

Ранее сообщалось о приговоре 28-летнему наманганцу, который писал в соцсетях оскорбительные комментарии в адрес представителей органов власти и назвал Мирзиёева «предателем».

Поправка в Уголовный кодекс Узбекистана, которая предусматривает ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента с использованием сетей телекоммуникаций или интернета, была внесена в конце марта 2021 года. За совершение такого преступления грозят исправительные работы до трех лет или ограничение свободы от двух до пяти лет либо лишение свободы до пяти лет.