В Монголии каждому гражданину откроют именной банковский счет для получения средств ФНБ

CentralAsia (MNG) - Руководитель администрации правительства страны Амарбаясгалан Дашзэгвэ отметил, что закон о ФНБ предусматривает, что входящий в него фонд сбережений используется для поддержки здравоохранения, образования и жилищных программ.

Реализация закона о Фонде национального благосостояния (ФНБ) Монголии начнется с того, что каждому гражданину откроют именной счет, где будут регистрироваться средства фонда сбережений из ФНБ. Об этом сообщил руководитель администрации монгольского правительства Амарбаясгалан Дашзэгвэ.

«На следующей неделе каждому гражданину Монголии откроют именной счет, где будут регистрироваться средства фонда сбережений из ФНБ. Центробанк и Минфин определят размер безналичной суммы, которую выделят каждому гражданину», — сказал глава секретариата правительства.

Как он напомнил, закон о ФНБ предусматривает, что входящий в него фонд сбережений используется для поддержки здравоохранения, образования и жилищных программ. Деньги на это будут взысканы из дивидендов государственных горнодобывающих компаний. Они по закону депонируют в ФНБ до 34% своей прибыли.

В состав ФНБ Монголии входят три фонда: будущего наследия, сбережений и развития. Первый копит средства для будущих поколений путем инвестирования в инструменты международного финансового рынка. Крупные проекты и программы страны будут финансироваться из Фонда развития.

источник: middleasiannews.com

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