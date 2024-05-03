Кулеба пригласил главу МИД Монголии посетить Украину

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своей монгольской коллегой Батцэцэг Батмөнх развитие отношений между странами, пригласил ее посетить Украину.

«У меня был разговор с моей монгольской коллегой г-жой Батцэцэг Батмөнх по поводу развития наших двусторонних отношений и сотрудничества в рамках международных организаций. Мы договорились провести политические консультации между министерствами иностранных дел. Я также пригласил министра Батцэцэг посетить Украину», — сказал Кулеба в эфире X.

источник: middleasiannews.com

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