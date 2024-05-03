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С 2021 года в Монголии высажено 42 миллиона деревьев для борьбы с опустыниванием

CentralAsia (MNG) -  С момента запуска общенациональной кампании «Миллиард деревьев» по борьбе с опустыниванием, инициированной президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, лесники и садоводы Монголии посадили в общей сложности 42 млн деревьев и вырастили 63 млн саженцев свыше 120 видов хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента страны Золбаяр Өлзийбаяр.

По его словам, Улан-Батор и 21 монгольский аймак, а также другие организации и предприятия, включая 21 крупнейшую организацию, работающие в сфере горнодобывающей промышленности, поддержали инициативу президента Монголии по посадке 1 млрд деревьев и подтвердили, что они посадят в общей сложности 608 млн деревьев к 2030 году.

Общенациональная кампания по посадке не менее 1 млрд деревьев к 2030 году была официально запущена в октябре 2021 года, когда Хурэлсух Ухнаа заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что его страна намерена бороться с опустыниванием и климатическими изменениями.

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