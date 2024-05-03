Российские участники бизнес-форума в Монголии предложили провести подобный форум в РФ

CentralAsia (MNG) - Граждане РФ, принявшие участие в бизнес-форуме западных регионов Монголии, предложили провести следующее подобное мероприятие на территории России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в администрации монгольского аймака (региона) Увс.

«Наш аймак Увс принял у себя бизнесменов из западных аймаков Завхан, Ховд, Баян-Өлгий и Говь-Алтай. Они граничат с РФ и КНР, откуда прибыли более 60 представителей бизнеса, большинство из них - из Республики Тыва. Российские участники предложили провести следующий форум на территории РФ», - рассказали в администрации.

По ее информации, в ходе форума обсуждались вопросы развития приграничного туризма, транспортной логистики и сельского хозяйства в западных аймаках Монголии. Через них проходит транспортный коридор для транзитных перевозок между Россией и Китаем общей протяженностью более 4,5 тыс. км от Новосибирска до китайского города Урумчи.

Строительство монгольского участка этого коридора завершилось осенью 2022 года, когда в западных аймаках Ховд и Баян-Өлгий, граничащих с РФ и КНР, ввели в эксплуатацию 745-км часть автомобильной дороги АН-4. Новый маршрут сократил на 200 км расстояние доставки грузов между Россией и Китаем.

Чтобы обеспечить работу транспортного коридора, на постоянный режим перевели свободную экономическую зону «Цагаан-Нуур» в районе одноименного КПП на границе Монголии с российской Республикой Алтай. Через нее из РФ ввозят 60% нефтепродуктов, 25% продуктов питания и 15% комбикормов, импортируемых в западные аймаки.

В 2024 году завершится модернизация погранперехода «Боршоо - Хандгайты» на границе с Тувой. Второй КПП, «Арцсуурь - Цагаан-Толгой» , находится на стадии генерального плана модернизации. Власти Монголии поставили цель увеличить грузовые и пассажирские перевозки через погранпереходы и нарастить экспорт страны с $14 млрд в 2022-2024 годах до $17 млрд в 2025-2028 годах и $20 млрд в 2029-2030 годах.

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