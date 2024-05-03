Министр иностранных дел Батцэцэг приняла посла Вьетнама в Монголии

CentralAsia (MNG) - 1 мая 2024 года Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Монголии Доан Кхань Тама по случаю завершения его обязанностей.

Министр Батцэцэг выразила благодарность послу Доан Кхань Таму за его активные усилия по укреплению монгольско-вьетнамских связей на основе «Принципов дружбы и сотрудничества», высоко оценив его вклад в развитие сотрудничества в сфере торговли и туризма, а также содействие и содействие развитию сотрудничества между людьми. обмен людьми между двумя странами. Кроме того, министр иностранных дел отметила значительный вклад посла Доан Кхань Тама в заключение «Соглашения об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и обычных паспортов», которое создает благоприятные условия для взаимных поездок между гражданами Монголии и Вьетнама.

Посол Доан Кхань Там выразил благодарность правительству Монголии и Министерству иностранных дел Монголии за их решительную поддержку во время его пребывания в должности, подчеркнув свою приверженность продолжению работы по укреплению отношений и сотрудничества между Монголией и Вьетнамом.

На встрече министр Батцэцэг вручила «Золотой Гэрэгэ» Министерства иностранных дел послу Доан Кхань Таму и выразила наилучшие пожелания успехов в его будущих начинаниях.

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