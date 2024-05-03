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В Китае недалеко от границы Кыргызстана произошло землетрясение силой 3,5 балла

CentralAsia (CA) -  На территории Китая близ границы Кыргызстана в 04:58 зарегистрировано землетрясение силой 3,5 балла.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, очаг землетрясения располагается: на территории КНР, в 165 к юго-востоку от города Нарын Кыргызстана.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.

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