В Китае недалеко от границы Кыргызстана произошло землетрясение силой 3,5 балла

Азия и мир, общество

9:46, 03 мая 2024

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CentralAsia (CA) - На территории Китая близ границы Кыргызстана в 04:58 зарегистрировано землетрясение силой 3,5 балла. По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, очаг землетрясения располагается: на территории КНР, в 165 к юго-востоку от города Нарын Кыргызстана. В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia