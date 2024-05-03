В Казахстане миллиард кубометров паводковых вод сброшено в Каспийское море

CentralAsia (KZ) - Около 1 млрд кубометров воды направило Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана в Каспийское море.

Как сообщает Минвод Казахстана, для этого используются 4 канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок.

Суммарно эти каналы могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них специалисты «Казводхоза» минводных ресурсов и ирригации провели очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направляется в Каспий.

«Мы также направляем воду из реки Жайык в лиманы. А вода из реки Ойыл, помимо лиманов, направляется в месторождения подземных вод для их подпитки. Ранее мы направили воду в озеро Балхаш, увеличив его уровень на 15 см, в Камыш-Самарские озера ЗКО, из Улытау в озера Кызылординской области, наполнили озера Акмолинской области. Перед нами одной из первостепенных задач стоит наполнение озер паводковой водой», - сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

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