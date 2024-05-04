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Евровидение 2024. Шведская полиция рассказала об угрозах

CentralAsia (CA) -  Шведская полиция составила отчет, в котором перечислила потенциальные угрозы для конкурса «Евровидение» в Мальмё. Большая часть отчета засекречена.

Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, финал — 11 мая.

СМИ сообщили, что среди угроз называются кибератаки, DDoS-атаки, акции гражданского неповиновения и перехват телеэфира.

Подготовка к обеспечению безопасности конкурса проходит с учетом того, что Швеция, по мнению полиции, является «приоритетной целью» для исламистских террористических организаций.

Ожидается, что на «Евровидение» в Мальмё, где проживают около 360 тыс. человек приедут порядка 100 тыс. гостей из разных стран.

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