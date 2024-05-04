Евровидение 2024. Шведская полиция рассказала об угрозах
- Азия и мир, общество
- 0:24, 04 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Шведская полиция составила отчет, в котором перечислила потенциальные угрозы для конкурса «Евровидение» в Мальмё. Большая часть отчета засекречена.
Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, финал — 11 мая.
СМИ сообщили, что среди угроз называются кибератаки, DDoS-атаки, акции гражданского неповиновения и перехват телеэфира.
Подготовка к обеспечению безопасности конкурса проходит с учетом того, что Швеция, по мнению полиции, является «приоритетной целью» для исламистских террористических организаций.
Ожидается, что на «Евровидение» в Мальмё, где проживают около 360 тыс. человек приедут порядка 100 тыс. гостей из разных стран.
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